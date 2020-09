Tesla si prepara a lanciare aumento capitale da 5 miliardi (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Tesla ha presentato alla SEC, la Consob americana, la documentazione relativa ad un aumento di capitale fino a 5 miliardi di dollari. L’operazione segue a stretto giro il frazionamento azionario di 5-1 effettivo da ieri, deciso dalla big delle auto elettriche per abbassare il valore del titolo, che aveva quasi sfiorato i 2.400 dollari. L’aumento di Tesla, finalizzato alla riduzione del debito, sarà curato da Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley e Wells Fargo. Frattanto, il titolo Tesla è tornato a correre ieri a Wall Street, segnando un rialzo del 12%. La performance da inizio anno è stellare con un progresso del 500% circa. Leggi su quifinanza

Anna19725 : @beatrice_2012 @ozgecangurel Si prepara per andare all'incontro con Ozgur..la location e' gia' pronta e Tesla sta g… - infoiteconomia : Tesla prepara un aumento di capitale da 5 miliardi: nuove risorse per la crescita - VikyBorgomeo : Tesla prepara un aumento di capitale da 5 miliardi: nuove risorse per la crescita - edavid57edavid : RT @repubblica: Tesla prepara un aumento di capitale da 5 miliardi: nuove risorse per la crescita - libellula58 : RT @repubblica: Tesla prepara un aumento di capitale da 5 miliardi: nuove risorse per la crescita -