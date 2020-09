Skriniar: “Conte mi vuole ancora a Milano. Io mi sento un giocatore dell’Inter” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Vincitore del premio di miglior giocatore slovacco del 2019, Milan Skriniar ci ha tenuto a ribadire la sua volontà di rimanere all’Inter anche nella prossima stagione: “Ho ancora un contratto di tre anni, dal club nessuno mi ha detto che me ne devo andare – ha spiegato il difensore -. Conte mi vuole ancora a Milano. E’ normale che quando si hanno tanti giocatori in rosa si debbano fare delle scelte. Il mister ha iniziato a ruotare la formazione in quanto giocavamo ogni tre giorni, poi, ottenuti buoni risultati con un undici, ha deciso di proseguire su quella linea. Ma io mi sento un giocatore dell’Inter come lo ero prima”. Poi qualche parola sul premio ritirato: “Ringrazio i miei compagni di ... Leggi su alfredopedulla

