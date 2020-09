Silvio Berlusconi positivo al virus (Di mercoledì 2 settembre 2020) Si racconta che dopo aver appreso della positività di Flavio Briatore lasciò in fretta la Sardegna in preda alla paranoia. Oggi arriva la notizia che forse temeva già allora: anche Silvio Berlusconi è risultato positivo al virus. Il professor Zangrillo spiega: “E’ asintomatico e in isolamento a domicilio. E’ stato sottoposto a tampone per un recente soggiorno in Sardegna”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

