Sicario, quando Benicio Del Toro "buttava via" pagine intere di dialoghi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sapevate che sul set di Sicario Benicio Del Toro era solito eliminare pagine intere di dialoghi del film perché poteva 'dire già tutto con il volto'? Less is more, dice il proverbio. Di meno è di più. E così sembra aver ragionato sul set di Sicario Benicio Del Toro, che era solito chiedere a Denis Villeneuve di poter eliminare diversi dialoghi dalla sceneggiatura, sorprendendo cast e crew del film. A raccontarlo, come riporta IndieWire, è il direttore della fotografia della pellicola del 2015, Roger Deakins, nel suo podcast Team Deakins. L'attore Premio Oscar, infatti, era convinto che in talune situazioni le espressioni facciali parlassero più di di ... Leggi su movieplayer

Sapevate che sul set di Sicario Benicio Del Toro era solito eliminare pagine intere di dialoghi del film perché poteva 'dire già tutto con il volto'? Less is more, dice il proverbio. Di meno è di più.

