“Risparmiatemi questa me***”. Furia Andrea Damante: non ci vede più e spiattella tutto sui social (Di mercoledì 2 settembre 2020) In pochi si aspettavano che, a pochi giorni dalla crisi con Giulia De Lellis, Andrea Damante avesse già trovato una nuova fiamma, che corrisponderebbe al nome di Martina. La ragazza è stata tirata in ballo dal settimanale ‘Chi’ nel numero in edicola questa settimana. Sconosciuta al mondo dello spettacolo, la giovane avrebbe rapidamente fatto breccia nel cuore dell’ex tronista di Uomini e Donne, tanto che sarebbe stata beccata “in teneri atteggiamenti con Andrea, proprio in uno dei luoghi più romantici che lui frequentava quando era legato a Giulia”, così si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. Martina non è famosa e per questo motivo anche l’informatissimo giornalista non ha potuto dare ulteriori dettagli. Entrambi ex volti di Uomini e ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Risparmiatemi questa