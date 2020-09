Quando Daverio insultava CasaPound: “Analfabeti, vanno presi a calci in c*lo” (Video) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma, 2 set – E’ morto il critico d’arte, ex assessore, divulgatore televisivo nonché candidato – non eletto – alle Europee con +Europa, Philippe Daverio. E’ scomparso a 71 anni, dopo una lunga malattia. Aveva comunque trovato in Italia la propria personale America, con uno stile abbastanza snob e sui generis nella divulgazione televisiva dell’arte e quella posa un po’ da bohemienne decadente, accentuata dalla cadenza francese. Dal momento che ci piace ricordare tutte le varie sfumature dei personaggi quand’erano ancora in vita, ecco qui quanto dichiarò su CasaPound. «I centri sociali di destra o sinistra vanno comunque tenuti dentro al sistema», affermava l’anno scorso a Piazzapulita. «CasaPound, però è una roba ... Leggi su ilprimatonazionale

