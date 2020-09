Pierpaolo Mariani Guarisce dal Covid e Viene Nominato Primario ad Alzano Lombardo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il dottor Pierpaolo Mariani era stato tra i primi medici ad avere contratto il Covid, alcuni giorni fa il governatore Fontana lo ha Nominato Primario all’ospedale Pesenti-Fenaroli ad Alzano Lombardo. É stato Nominato Primario di chirurgia presso l’ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo dal governatore regionale Attilio Fontana dopo essere stato contagiato dal Coronavirus. Era risultato positivo durante il periodo nero che aveva coinvolto la Val Seriana a marzo, raccontando che all’epoca non sapeva quasi nulla a proposito del virus. Ora il dottor Pierpaolo Mariani è diventato ... Leggi su youreduaction

RegLombardia : #LNews Il dottore Pierpaolo Mariani è stato uno dei primi medici ad ammalarsi di coronavirus, mentre affrontava l’… - MedicalScitech : RT @RegLombardia: #LNews Il dottore Pierpaolo Mariani è stato uno dei primi medici ad ammalarsi di coronavirus, mentre affrontava l’emerge… - Paoblog : RT @RegLombardia: #LNews Il dottore Pierpaolo Mariani è stato uno dei primi medici ad ammalarsi di coronavirus, mentre affrontava l’emerge… - valentina_cordo : RT @RegLombardia: #LNews Il dottore Pierpaolo Mariani è stato uno dei primi medici ad ammalarsi di coronavirus, mentre affrontava l’emerge… - COVIDbot_ITA : RT @RegLombardia: #LNews Il dottore Pierpaolo Mariani è stato uno dei primi medici ad ammalarsi di coronavirus, mentre affrontava l’emerge… -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Mariani

Pierpaolo Mariani li ricorda tutti quei maledetti giorni. L'epidemia che, nella fase più tragica dell'emergenza-Covid, lui ha vissuto nella doppia veste di contagiato e medico. Un periodo terribile co ...È stato nominato primario di Chirurgia nell'ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, nosocomio dove lavora dal 2018 e dove è tornato in servizio dopo un periodo di assenz ...