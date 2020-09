M5S in pezzi, anche Piera Aiello lascia: “Ideali traditi. Non mi rappresenta più” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il M5S, in piena crisi d’identità da quando è il cagnolino al guinzaglio del Pd, perde altri pezzi: Piera Aiello, lascia infatti il gruppo pentastellato e lo annuncia con un lungo messaggio postato sui social: “Mi dimetto dal Movimento, che non mi rappresenta più e continuo la mia attività di parlamentare”, annuncia. Ma prima fa una premessa molto importante: “Sono stata eletta il 4 marzo 2018 nel collegio uninominale in provincia di Trapani-Marsala con quasi 80 mila voti, di cui 25mila nominali. Ho deciso così di rimettere in discussione la mia vita, tenuta segreta dal lontano 30 luglio 1991, in quanto testimone di giustizia”. Spiega Piera Aiello: “Quando mi è stata chiesta la ... Leggi su ilparagone

