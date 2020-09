L'addio di Piera Aiello al M5s: "Non mi rappresenta più" (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Il nostro sistema di protezione, sulla carta, è uno dei migliori esistenti al mondo, ribadisco sulla carta, perchè molto spesso viene disatteso modificando e subordinando la vita dei protetti e dei familiari agli interessi economici dello Stato. I testimoni e i collaboratori sono delle semplici pedine lasciate allo sbando senza alcun supporto psicologico”, denuncia Aiello.“Riguardo - spiega ancora la deputata - gli imprenditori, si possono dividere in due categorie: la prima comprende i soggetti inseriti in un programma di protezione i quali, allontanati dalle proprie aziende che necessariamente falliscono in quanto abbandonate a loro stesse, dopo anni si trovano alle prese con assurde richieste da parte del fisco. La seconda categoria include gli imprenditori che: denunciano, non sono inseriti in un programma di protezione, non ... Leggi su huffingtonpost

alessandro_rota : RT @HuffPostItalia: L'addio di Piera Aiello al M5s: 'Non mi rappresenta più' - ost50 : Ha creduto in Roberto Casaleggio ,forse di più alla scatoletta di tonno ,mi sembra | L'addio di Piera Aiello al… - HuffPostItalia : L'addio di Piera Aiello al M5s: 'Non mi rappresenta più' -

Ultime Notizie dalla rete : addio Piera L'addio di Piera Aiello al M5s: "Non mi rappresenta più" L'HuffPost Addio a Maria Teresa la decana di S. Martino

SAN MARTINO di lupari Si è spenta a 104 anni Maria Teresa Baggio in Brunati, era la decana di San Martino di Lupari. Nata nel pieno della prima guerra mondiale a Castello di Godego nel Trevigiano, è m ...

Sacchi, l’ultimo saluto dei suoi ragazzi «Dirti addio è la partita più difficile»

I calciatori dell’Albuzzano hanno accompagnato la bara del mister. Il figlio: «Eri il mio eroe, spero di diventare come te» Oliviero Maggi / genzone Chiesa e piazza stracolme di gente, la bara accomp ...

SAN MARTINO di lupari Si è spenta a 104 anni Maria Teresa Baggio in Brunati, era la decana di San Martino di Lupari. Nata nel pieno della prima guerra mondiale a Castello di Godego nel Trevigiano, è m ...I calciatori dell’Albuzzano hanno accompagnato la bara del mister. Il figlio: «Eri il mio eroe, spero di diventare come te» Oliviero Maggi / genzone Chiesa e piazza stracolme di gente, la bara accomp ...