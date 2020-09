Incidente stradale in Molise, muore camionista (Di mercoledì 2 settembre 2020) Incidente stradale in Molise, muore un camionista. E’ accaduto sulla strada statale 17, il tir ha preso fuoco, l’uomo è rimasto incastrato nelle lamiere Pomeriggio drammatico con un Incidente stradale in Molise, dove muore un camionista. E’ accaduto sulla strada statale 17, la Appulo-Sannitica. L’uomo aveva 42 anni e, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del suo tir, con l’autotreno che si è ribaltato fino a finire in una scarpata ai bordi della strada. Ha preso fuoco e non c’è stato nulla da fare per lo sfortunato camionista di origini campane, residente a Salerno e diretto a Termoli. L’Incidente ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : L'infanzia, il matrimonio con Carlo, l'impegno sociale e l'incidente stradale in cui perde la vita. #LadyDiana racc… - Tg3web : Il 31 agosto di 23 anni fa moriva in un incidente stradale a Parigi, Diana Spencer, l'indimenticabile Lady D, mogli… - poliziadistato : Nel 1974 il vice brigadiere Angelo Tasselli perse la vita in un incidente stradale mentre era in servizio. Aveva 25… - ottopagine : Incidente stradale a Manocalzati, due feriti #Manocalzati - irpiniatimes1 : Manocalzati, incidente stradale con feriti: due giovani in ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente in centro a Milano, auto si ribalta: illeso il conducente Fanpage.it Encomio alle forze dell’ordine dopo il tragico incidente

Nel corso del Consiglio Comunale di martedì 1 settembre, l’Amministrazione Comunale ha consegnato un attestato di encomio al Comando dei Carabinieri di Valdagno (ritirato dal comandante Magg. Mauro Ma ...

Incidente sulla Superstrada a Viterbo: tre feriti trasportati a Belcolle

Incidente sulla Superstrada: tre feriti trasportati a Belcolle. Carambola tra tre auto nella serata del 2 settembre intorno alle 18,30 sulla Supestrada all'altezza di Viterbo. Per cause ancora da acce ...

Nel corso del Consiglio Comunale di martedì 1 settembre, l’Amministrazione Comunale ha consegnato un attestato di encomio al Comando dei Carabinieri di Valdagno (ritirato dal comandante Magg. Mauro Ma ...Incidente sulla Superstrada: tre feriti trasportati a Belcolle. Carambola tra tre auto nella serata del 2 settembre intorno alle 18,30 sulla Supestrada all'altezza di Viterbo. Per cause ancora da acce ...