"I resti nell'auto sono di Sabrina". Ma i veterinari smentiscono l'ex: "Sono di un cane" (Di mercoledì 2 settembre 2020) I resti bruciati ritrovati nell’auto appartengono a Sabrina Beccalli, la 39enne di Crema scomparsa dal giorno di Ferragosto, oppure Sono i resti di un cane? L’ex Alessandro Pasini, 45 anni, l’uomo che non nega di averle dato fuoco, dice che Sono suoi, mentre i veterinari credono appartengano ad un cane. Potrebbe essere Cristina Cattaneo a mettere il punto sulla vicenda. Al medico legale, nota per essersi occupata, tra l’altro, della vicenda di Yara Gambirasio, saranno consegnati nelle prossime ore i reperti trovati nella Fiat Panda nera di Sabrina e data alle fiamme da Alessandro Pasini, il 45enne amico ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 'I resti nell'auto sono di Sabrina'. Ma i veterinari smentiscono l'ex: 'Sono di un cane' - DiovmaeC : RT @NotizieFrance: Nell’editoriale di oggi su Il Mattino si parla della mia vicenda, dell’aggressione subita al San Giovanni Bosco, per rac… - AScribellito : RT @NotizieFrance: Nell’editoriale di oggi su Il Mattino si parla della mia vicenda, dell’aggressione subita al San Giovanni Bosco, per rac… - Doragioneatutt1 : RT @NotizieFrance: Nell’editoriale di oggi su Il Mattino si parla della mia vicenda, dell’aggressione subita al San Giovanni Bosco, per rac… - MilanoSpia : Sabrina Beccalli scomparsa a Crema e la notte di Ferragosto: un giallo i resti nell’auto bruciata… -