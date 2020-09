I migliori oggetti per lo smart working di settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono due approcci differenti, anzi due scuole di pensiero opposte: c'è chi si accontenta delle basi, dell'essenziale, di fatto di un computer veloce e uno smartphone affidabile. E chi vuole fare le cose al meglio, esagerare, attrezzarsi con un pc degno di un tecnico della Nasa, una sedia in grado di strappare applausi a qualunque ortopedico, cuffie capaci di cancellare il rumore di bambini assatanati, scatolotti che fanno andare il Wi-Fi a mille pure in bagno, in terrazzo, in giardino, dal vicino.Comunque la si veda, lo smart working, il lavoro svolto a distanza, richiede di aggiornare in tutto o in parte il proprio arsenale tecnologico. Non è un'impressione, ma un'evidenza confermata da uno studio globale condotto da Lenovo su oltre 20 mila persone, nel quale si legge che 7 intervistati su 10 dichiarano di avere ... Leggi su panorama

NGC6907 : @Haushinka86 Non ci giocavo più da settimane e mi sentivo troppo in colpa. Ero in dubbio per gli schemi e gli ogget… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori oggetti I cinque oggetti irrinunciabili per la tua scrivania, da comprare su Amazon esquire.com Coronavirus, ecco perché le mascherine chirurgiche sono più sicure di quelle di stoffa. Richeldi (Cts): “Non causano danni”

Le mascherine a scuola continuano a sollevare pareri contrastanti tra gli addetti ai lavori e indirettamente sui social. C’è chi le considera indispensabili per la protezione individuale. Altri che le ...

Acquisti e servizi online: quali sono le garanzie e i metodi di pagamento migliori?

Grazie alla digitalizzazione è possibile usufruire di varie attività, una volta utilizzabili esclusivamente dal vivo, anche online. Si tratta di piattaforme di ogni genere, da quelle ideate per l’acqu ...

Le mascherine a scuola continuano a sollevare pareri contrastanti tra gli addetti ai lavori e indirettamente sui social. C’è chi le considera indispensabili per la protezione individuale. Altri che le ...Grazie alla digitalizzazione è possibile usufruire di varie attività, una volta utilizzabili esclusivamente dal vivo, anche online. Si tratta di piattaforme di ogni genere, da quelle ideate per l’acqu ...