Fortnite, Call of Duty: Black Ops Cold War, Cyberpunk 2077 e l'impressionante ray-tracing nei nuovi trailer di Nvidia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Ieri è stato un grande giorno per la tecnologia dei videogiochi, con Nvidia che ha finalmente annunciato la sua nuova linea RTX 3000. E tra tutte le notizie tecniche, è stato confermato che Fortnite e Call of Duty: Black Ops Cold War riceveranno entrambi il trattamento RTX.Cold War, il sequel diretto di Call of Duty: Black Ops, arriverà su Xbox One, PS4 e PC il 13 novembre e, almeno su quest'ultima piattaforma, offrirà il ray-tracing. Potete avere un assaggio di come apparirà il gioco nel nuovo gameplay trailer più in basso.Per quanto riguarda Fortnite, anche il battle royale otterrà il ray-tracing, con ... Leggi su eurogamer

Ieri è stato un grande giorno per la tecnologia dei videogiochi, con Nvidia che ha finalmente annunciato la sua nuova linea RTX 3000. E tra tutte le notizie tecniche, è stato confermato che Fortnite e ...

