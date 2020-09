Ferrarini, la risposta della cordata Bonterre alla proposta Pini-Amco (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – È arrivata la risposta della cordata Gruppo Bonterre–OPAS–HP sostenuta da Intesa Sanpaolo e Unicredit alla proposta di concordato concorrente presentata dalla Famiglia Pini e da Amco per la Ferrarini. Come si legge in una nota diffusa da Intesa Sanpaolo, ai concorrenti – oltre “la mancanza di pagamenti immediati o nel breve del passivo concordatario, con lo spostamento del soddisfo dal 3° anno di piano industriale in poi, con tutti i rischi connessi al pagamento attraverso le risorse della continuità aziendale, non garantite” – si imputa l’unilateralità dell’affermazione secondo la quale la ... Leggi su quifinanza

