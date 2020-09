È morto Kang Kek Iew, capo della polizia dei Khmer Rossi in Cambogia (Di mercoledì 2 settembre 2020) È morto a 77 anni Kang Kek Iew, importante esponente politico dei Khmer Rossi, il partito comunista Cambogiano il cui regime militare devastò il paese tra il 1975 e il 1979. Kang Kek Iew, conosciuto anche con il nome di Leggi su ilpost

Kaing Guek Eav, ex capo dei torturatori del regime Khmer Rossi, originari della Cambogia, è morto nelle scorse ore all'età di 77 anni. Il criminale si trovava ricoverato presso un ospedale di Phnom Pe ...