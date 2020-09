Draghi, scoperta vaccino eliminerà incertezze (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – “I Governi hanno dato la giusta risposta con l’aumento del debito e del deficit per ammorbidire l’impatto del Covid”. Così l’ex Presidente della BCE, Mario Draghi, in una intervista nella giornata conclusiva del Congresso della Società Europea di Cardiologia – Escardio 2020, sottolineando che però solo “la scoperta del vaccino eliminerà tante incertezze che ci sono al momento”. Nell’intervista al professor Filippo Crea, ordinario di Cardiologia all’Università Cattolica e da ieri (primo italiano) editor in chief dell’European Heart Journal, Draghi ha anche detto che “i sussidi dovranno scendere e al tempo stesso si creeranno nuovi posti di lavoro per i giovani” ... Leggi su quifinanza

