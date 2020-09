Covid-19 in Italia: aumentano i contagi (+1.326), 6 morti. Record di test (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuovo balzo dei contagi da coronavirus in Italia: 1.326 nuovi casi e sei decessi (due in meno di ieri) in 24 ore, ieri 1 settembre erano 978. Ora i contagiati sono totale 271.515. Le vittime sono 35.497.Ed è Record di tamponi processati: ieri ne sono stati fatti 102.959 per un totale di 8.828.868. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. Il 29 luglio scorso ne erano stati effettuati 99.108.Dei nuovi casi registrati, 237 (il 17,8 per cento) riguardano la Lombardia (ieri erano 242), 163 il Veneto (97 ieri), 130 il Lazio (125 ieri); in Sardegna i nuovi casi sono 73 (50 ieri), il Molise è la sola regione senza nuovi contagi. Dei sei morti, 2 sono stati registrati in Lombardia, uno in Piemonte, uno in Veneto, uno in ... Leggi su huffingtonpost

