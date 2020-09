Coronavirus. Focolaio in provincia di Taranto, 20 contagi e oltre 100 persone in quarantena (Di mercoledì 2 settembre 2020) Taranto. Preoccupa il Focolaio di contagi Covid accertato all’interno di Villa Genusia, residenza sanitaria assistenziale (Rsa) di Marina di Ginosa (Taranto). I casi finora accertati sono venti, dodici ospiti e otto tra il personale sanitario, tutti definiti asintomatici. Focolaio in provincia di Taranto Tra la giornata di oggi, mercoledì 2 settembre e domani 3, arriveranno … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

