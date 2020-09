ClioMakeUp e l’allegro rientro in Italia con la sua famiglia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel video “Perché torno in italia? E altre domande” pubblicato qualche giorno fa su YouTube, Clio Zammatteo – per tutti, semplicemente ClioMakeUp – racconta ai suoi numerosi fan i dietro le quinte del suo rientro in patria, con famiglia al seguito. Intervistata dal marito e spalla destra, il game designer Claudio Midolo, la truccatrice, youtuber e imprenditrice beauty spiega come, tra le motivazioni principali del trasloco in Italia, ci siano desiderio di stare vicino alle famiglie di origine, oltre a questioni di organizzazione e logistica con le due piccole di casa, le figlie Grace e Joy. Leggi su vanityfair

Ultime Notizie dalla rete : ClioMakeUp l’allegro