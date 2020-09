Chadwick Boseman: Whoopi Goldberg chiede ai Parchi Disney di costruire Wakanda (Di mercoledì 2 settembre 2020) Whoopi Goldberg ha richiesto su Twitter un ulteriore riconoscimento alla carriera di Chadwick Boseman, scomparso qualche giorno fa, chiedendo un'esperienza ispirata al Wakanda nei Parchi Disney. L'attrice Whoopi Goldberg ha rivolto ai Parchi a tema Disney una richiesta particolare, ovvero quella di costruire un'attrazione dedicata a Black Panther e a Wakanda per onorare la memoria di Chadwick Boseman, scomparso prematuramente pochi giorni fa. Chadwick Boseman è recentemente scomparso dopo una battaglia lunga 4 anni contro il cancro al colon, un evento che ha scioccato tutta ... Leggi su movieplayer

