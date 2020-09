Bologna, Mihajlovic: “Non guardo gli altri, penso a noi. Con la Juventus un finale di spessore” (Di mercoledì 2 settembre 2020) “Come dico sempre, più che guardare agli avversari voglio pensare al nostro atteggiamento in campo e a ciò che sappiamo fare noi: certamente sarà affascinante iniziare a Milano, e sarà altrettanto importante la prima in casa col Parma”. Questo il commento di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, al calendario sorteggiato per la nuova stagione di Serie A 2020/2021. “In autunno sarà particolarmente impegnativa la sequenza Inter-Roma-Spezia-Torino con 3 trasferte su 4, a cui poi seguirà l’Atalanta. – ha proseguito l’allenatore serbo attraverso i canali ufficiali del club – L’ultima con la Juventus? È troppo lontana per pensarci adesso, di sicuro sarà una conclusione di spessore“. Leggi su sportface

