Bollo auto non pagato nel 2020: cosa potrebbe accadere nel 2021 (Di mercoledì 2 settembre 2020) A causa dell’emergenza Coronavirus, alcuni tributi sono stati sospesi: i contribuenti tenuti al versamento delle imposte possono così tirare un sospiro di sollievo e affrontare l’emergenza con il portafoglio meno leggero. È anche vero però che sospensione non significa interruzione: vuol dire semplicemente che la scadenza è stata posticipata. Così, ad esempio, chi doveva pagare il Bollo auto entro fine marzo o fine aprile, potrà farlo più tardi. Bollo auto sospeso in 10 Regioni A causa del Coronavirus, il Bollo auto è stato sospeso in 10 Regioni per il momento: Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia. Infatti, essendo il Bollo ... Leggi su termometropolitico

TrendOnline : #Bollo #auto: scadenze vicine, per chi? Grossi rischi se non paghi - LuceverdeRadio : ??#Covid-19 SCADENZE #auto Automobile #Bollo #Patenti #Revisione #Auto e #MezziPesanti #Foglirosa ? informazioni… - LuceverdeRoma : SCADENZE #auto ?? #Bollo #Patenti #Revisione #Auto e #Foglirosa ? informazioni pratiche auto CONTATTACI: ?? dal l… - barbanerapala : @luisaMononoke Pagato il bollo auto con drammatico ritardo ho mangiato un inquietante sènguic®? (sandwich per chi c… - Andy70BB : @ilgiornale Bollo auto estorsione statale,andrebbe abolito ....25 anni di chiacchiere e promesse da Giuda. -

Ultime Notizie dalla rete : Bollo auto Bollo auto: scadenze vicine, per chi? Grossi rischi se non paghi Trend-online.com Bollate: si dà alla fuga con due bambini in auto

Bollate: senaghese si dà alla fuga, con due bambini in auto. E’ accaduto in viale Lombardia. Una Volkswagen Polo proveniente da Senago non si è fermata all’intimazione dell’alt da parte degli agenti d ...

Cancellate le multe per il bollo auto, ecco per chi

Cancellate le multe per il bollo auto, ecco per chi. Il bollo auto è certamente annoverato tra le tasse più odiate dagli italiani. Accade, non di rado, infatti, che molti contribuenti decidano di non ...

Bollate: senaghese si dà alla fuga, con due bambini in auto. E’ accaduto in viale Lombardia. Una Volkswagen Polo proveniente da Senago non si è fermata all’intimazione dell’alt da parte degli agenti d ...Cancellate le multe per il bollo auto, ecco per chi. Il bollo auto è certamente annoverato tra le tasse più odiate dagli italiani. Accade, non di rado, infatti, che molti contribuenti decidano di non ...