Berlusconi è positivo al coronavirus, la comunicazione di Zangrillo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio si era sottoposto al tampone in seguito al rientro da un breve soggiorno in Sardegna. La notizia della positività del cavaliere è stata data dal suo medico, il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo. LEGGI ANCHE > Quando Briatore diceva che forse era positivo già a dicembre: «Zangrillo mi ha detto che può essere» Berlusconi positivo al coronavirus Quest’ultimo ha affermato che Berlusconi, in questo momento, sarebbe asintomatico e che si trova in isolamento domiciliare. Nel frattempo occorrerà stabilire la catena di contagi che potrebbe aver riguardato ... Leggi su giornalettismo

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - Agronegocios_Uy : RT @you_trend: ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - CorriereCitta : Silvio Berlusconi, è positivo al Coronavirus #Berlusconi #Berlusconipositivo -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi positivo Silvio Berlusconi positivo al Covid Il Messaggero Coronavirus, Berlusconi positivo: "E' asintomatico"

MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...

“Silvio Berlusconi positivo al coronavirus: è asintomatico in isolamento a domicilio”

Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus, lo ha annunciato il suo medico personale Alberto Zangrillo. “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spiegato il primario di Anestesia e ...

MILANO - Silvio Berlusconi è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. "Berlusconi è asintomatico in isolamento a domicilio", spiega il professor Alberto Zangrillo, medico personale del leader ...Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus, lo ha annunciato il suo medico personale Alberto Zangrillo. “È asintomatico, in isolamento a domicilio”. Il tampone, ha spiegato il primario di Anestesia e ...