Appuntamenti macroeconomici del 2 settembre 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Mercoledì 02/09/2020 08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,5%; preced. -1,6%) 08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (atteso 3%; preced. 5,9%) 09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. -89,8K unità) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,4%; preced. -3,7%) 11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,7%) 13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -6,5%) 14:15 USA: Occupati ADP (atteso 950K unità; preced. 167K unità) 16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 6%; preced. 6,2%) 16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -4,69 Mln barili) Leggi su quifinanza

newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici dell'1 settembre 2020 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici: settimana del 31 agosto 2020 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 28 agosto 2020 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 27 agosto 2020 - newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici del 26 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti macroeconomici

Teleborsa

Nella giornata in cui Tiscali mette a segno uno strepitoso +61,20%, la Borsa di Milano conclude le contrattazioni con l’indice Ftse Mib in calo dello 0,20% a 19.595 punti (All Share -0,24% a 21.409) n ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 ago - Forniamo di seguito, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il calendario dei principali eventi internazionali della prossima settimana (dati macroeco ...