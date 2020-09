Addio a Philippe Daverio: fu ospite a Udine della Cciaa nel 2011 per “Cibo2020” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Da Pozzo: «Un amico del Friuli, un ricordo indelebile. Fu un’esperienza magnifica ascoltare le sue parole sul futuro, del cibo e non solo» «Prima della prima guerra mondiale, eravamo il Paese più bello del mondo, ma anche uno dei più poveri. Ora non saremo il più bello, ma fortunatamente nemmeno il più povero. Siamo diventati un Paese “carogna”, che odia i giovani e la creatività, ma siamo anche un Paese “buono” perché siamo attenti al gusto e alla qualità del cibo e della vita» Sono le parole con cui il mitico Philippe Daverio diede inizio a un’entusiasmante conferenza, organizzata dalla Camera di Commercio nel 2011 alla Fiera di Udine nell’ambito di ... Leggi su udine20

