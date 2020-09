A ciascuno il suo stile di apprendimento (Di mercoledì 2 settembre 2020) ciascuno di noi ha un canale preferenziale attraverso il quale apprende più velocemente le cose: parliamo di stili di apprendimento. Non esiste un unico modo di imparare, c’è chi ricorda con più facilità le informazioni visive, altri le verbali, altri ancora quelle pratiche. Cosa si impara è importante, ma lo è altrettanto come lo si impara. Per creare empatia, suscitare fiducia e interesse nel vostro interlocutore, vi tornerà utile individuare qual è il suo stile di apprendimento. Eviterete così di parlare a vuoto e ottenere invece in modo più veloce i risultati sperati. Per seguire la pillola di Mindfulness “Stili di apprendimento” clicca e ascolta qui Leggi su dilei

Tornare a parlare di supereroi dopo la tragica scomparsa di Chadwick Boseman ha un sapore indubbiamente diverso. Ed è proprio con un delicato tributo al compianto protagonista di Black Panther che Cry ...

Il battere della pioggia sui vetri, un fiore scelto e sistemato con cura su una lapide. Sono le donne a scorgere e riconoscere i miracoli, nelle minuzie del giorno e della notte. A raccontarceli. A ra ...

