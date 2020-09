Under 21, un azzurrino positivo al Coronavirus: isolamento per due (Di martedì 1 settembre 2020) LIGNANO SABBIADORO, Udine, - C'è un calciatore della nazionale Under 21 positivo al Coronavirus . Lo comunica la Figc in una nota. " Tra i convocati della nazionale Under 21, un calciatore è risultato ... Leggi su corrieredellosport

eleitaliana : RT @Adnkronos: Under 21, un azzurrino positivo al Covid - sportli26181512 : #Under21, un azzurrino positivo al Coronavirus: isolamento per due: La Federcalcio comunica il contagio di uno dei… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Under 21, un azzurrino positivo al Covid - StraNotizie : Under 21, un azzurrino positivo al Covid - Adnkronos : Under 21, un azzurrino positivo al Covid -