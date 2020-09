Ufficiale: Sampdoria, ecco Ravaglia (Di martedì 1 settembre 2020) La Sampdoria ha comunicato ufficialmente di aver contrattualizzato il portiere Nicola Ravaglia, classe ’88, fino al 2022. Nelle ultime cinque stagioni Ravaglia ha giocato nella Cremonese, dove ha totalizzato 115 presenze. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Primo acquisto ufficiale per la Samp che porta a termine l’acquisto di un portiere per impreziosire La Rosa a disposizione di mister Ranieri oltre al titolare Audero. “Il presidente Massimo Ferrero e ...Arriva la seconda ufficialità nel mercato in entrata della Sampdoria, dopo quella del giovane Daamsgard. La notizia non è una sorpresa ma Nicola Ravaglia è un nuovo giocatore blucerchiato. Il portiere ...