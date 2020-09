Tragico incidente sulla statale 87: due morti e due feriti gravi (Di martedì 1 settembre 2020) Due persone, un uomo ed una donna, sono morte in Molise in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 87. Nella serata di ieri, lunedì 31 agosto, si è verificato un gravissimo tamponamento a catena sulla statale 87, all’altezza della provincia di Campobasso (Molise). Il sinistro si è verificato intorno alle ore 19 … Leggi su viagginews

Due persone, un uomo ed una donna, sono morte in Molise in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto sulla statale 87. Nella serata di ieri, lunedì 31 agosto, si è verificato un gravissimo ...

Tragico schianto in Alto Adige: due morti sulla strada tra Laives e San Giacomo

Un’auto tedesca con a bordo una famiglia si è scontrata con due camion. Morti il padre e la nonna, feriti il nonno e il figlio di sette anni. Illesi gli autisti dei camion Bolzano – Gravissimo inciden ...

