Superquark 2020: anticipazioni e servizi di stasera 1 settembre Rai 1 (Di martedì 1 settembre 2020) Non è un addio, è un arrivederci quello che rivolgeremo tra poche ore all’amato Superquark 2020. Il fortunato programma televisivo, in onda stasera primo settembre 2020 dalle 21:25 su Rai 1, approda al suo ultimo appuntamento, dopo il luminoso viaggio culturale che ha intrattenuto il pubblico durante tutto il mese d’agosto con servizi speciali e reportage di approfondimento d’altissimo spessore.Segui Termometro Politico su Google News Come di consueto, al timone della trasmissione ci sarà Piero Angela, divulgatore scientifico che grazie alla sua eleganza, intelligenza e umiltà è riuscito a far appassionare grandi e piccini a qualsiasi branca del sapere. ma vediamo insieme qual è l’ultima tappa di ... Leggi su termometropolitico

SuperQuarkRai : Il professor #AlessandroBarbero racconta a #PieroAngela l'avventura della Mary Rose, potente vascello da guerra ing… - AleSalvi12 : Superquark - S2020 - La scienza del bacio - 22/07/2020 - Video - RaiPlay - AleSalvi12 : RT @cicap: Pillole di Superquark - S2020 - La scienza del bacio - 22/07/2020 - Video - RaiPlay - maurizioi : RT @cicap: Pillole di Superquark - S2020 - La scienza del bacio - 22/07/2020 - Video - RaiPlay - cicap : Pillole di Superquark - S2020 - La scienza del bacio - 22/07/2020 - Video - RaiPlay -