Serie A 2020/2021, il regolamento del sorteggio del calendario della nuova stagione (Di martedì 1 settembre 2020) Tutto pronto per il sorteggio del calendario della nuova stagione di Serie A 2020/2021, ecco di seguito il regolamento per la compilazione delle trentotto giornate che compongono la prossima annata. Come di consueto sarà il super computer a stilare il calendario del massimo campionato italiano e la prima giornata è fissata per sabato 19 e domenica 20 settembre. C’è subito però un’eccezione: le partite di Inter e Atalanta (o la partita, qualora si dovessero affrontare tra di loro) saranno rinviate in automatico. LE REGOLE – Per il resto, il regolamento ricalca quello della scorsa stagione: 1) non vi possono essere più ... Leggi su sportface

Gazzetta_it : #Vidal-#Inter, l'accordo c'è: biennale con opzione da 6 milioni netti. Ma prima deve svincolarsi col #Barcellona… - Gazzetta_it : #Tonali dopo #Theo: Paolo #Maldini ormai è leader da dirigente come anni fa in difesa - tuttosport : #Pirlo proverà a trasformare #Bernardeschi in #Zambrotta - UgoBaroni : RT @SkySport: Milan, la maglia bianca sarà un altro omaggio a Milano? - repubblica : Napoli: crioterapia nei bidoni dell'immondizia, l'ironia del web [aggiornamento delle 14:37] -