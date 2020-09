Ritiri squadre Serie A 2020/2021: date e sedi della preparazione estiva (Di martedì 1 settembre 2020) Le 20 squadre della Serie A 2020/2021 iniziano in estate il loro cammino di avvicinamento al prossimo campionato: date e sedi dei Ritiri Le 20 squadre che prenderanno parte alla prossima Serie A dovranno farsi trovare pronte in vista dell’inizio del massimo campionato italiano, fissato per il weekend fra il 19 e il 20 settembre 2020. Ritiri squadre Serie A 2020/2021: Le varie società stanno definendo pertanto date e sedi dei rispettivi Ritiri estivi, durante i quali i giocatori sosterranno la preparazione che li permetterà poi ... Leggi su calcionews24

Marco_Giove87 : @TConcilianti @aylaf__ Bei tempi il Birra Moretti: mi ricordo quando venivano a Bari a giocarlo e giravo per i ritiri delle squadre - LuiAie : Io capisco che la Nazionale debba allenarsi, che ci sono gli Europei eccetera, ma il raduno a Coverciano nel bel me… - VoceDelTrentino : Confermati i ritiri di tre squadre di nuoto all’Acquacenter di Malé - - OnofrioFabbiano : @Teo__Visma Solo a me sembra una grandissima cazzata organizzare questa inutile e controproducente nations league,… - pa_gentile : @jo19N26 Jo la stai prendendo troppo a male , i ritiri de Napoli hanno questa peculiarità di famiglia allargata ( e… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritiri squadre

Un corridoio sanitario-sportivo per consentire in via straordinaria gli spostamenti delle squadre tra Paesi in cui viaggiatori comuni avrebbero il divieto di entrare, come i bosniaci diretti in Italia ...Tra poco meno di tre settimane comincerà ufficialmente la nuova stagione, di seguito il programma delle amichevoli delle venti squadre di Serie A. ROMA – Le venti squadre di Serie A sono in ritiro per ...