Rientro a scuola, insegnanti irresponsabili o sacrificabili? La polemica copre il vero problema (Di martedì 1 settembre 2020) Da una settimana i docenti vengono attaccati per la presunta defezione di fronte ai test sierologici mentre molti di loro, come tanti italiani, erano altrove in vacanza. Considerando poi che il rapporto alunni/docenti è di almeno 5 a 1, i ragazzi sono mediamente meno rispettosi delle regole e più facilmente asintomatici rispetto al Covid-19 e l’elevata età media degli insegnanti esclude per lo più che si dedichino a movida e discoteche ma li pone a rischio molto più serio rispetto alla malattia, è palese che il personale della scuola è la potenziale vittima di contagio, non il potenziale untore come si sta facendo credere. Quindi qualsiasi tipo di test dovrebbe essere fatto prima sugli allievi. Inoltre, secondo l’apposita pagina del Ministero della Sanità, “I test sierologici, ... Leggi su ilfattoquotidiano

