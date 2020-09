Referendum, Cristallo: “Fronte del No in piazza il 12 settembre”. E su Zingaretti: “Posizione complessa, Pd ha votato tre volte No” (Di martedì 1 settembre 2020) “Abbiamo ritenuto necessario ampliare la rete. Ci siamo accorti di un silenzio sulla parte del No al Referendum“, così Jasmine Cristallo, rappresentante delle Sardine, a proposito del neo costituito fronte per No al Referendum riguardante il taglio dei parlamentari. “Manifestazione? Ci teniamo a riempire una piazza. È un momento complesso per stare vicini. Abbiamo chiesto di occupare piazza santi apostoli con delle sedie per garantire il distanziamento. L’appuntamento è per il 12 settembre. Ci sarà modo di comunicare le nostre riserve”, ha proseguito. “Ho letto le dichiarazioni di Zingaretti. La sua è una posizione complessa. Il PD ha rotto per tre volte No, solo l’ultima ... Leggi su ilfattoquotidiano

Molte mobilitazioni dei comitati per il No al referendum sono in programma nei prossimi giorni. NOstra, il comitato giovanile del No, ha annunciato una manifestazione di piazza il 12 settembre. Tra gl ...

per il No al Referendum, ha annunciato in conferenza stampa alla Camera una manifestazione di piazza il 12 settembre. Alla conferenza stampa erano presenti Gianni Cuperlo, Emma Bonino, Riccardo Magi, ...

