Pusher africano rompe una costola a un poliziotto: Milano in balia degli immigrati violenti (Di martedì 1 settembre 2020) Due aggressioni ad agenti nel giro di poche ore, ieri, a Milano da parte di immigrati africani. Ad avere la peggio un agente della Polfer che ha riportato la frattura di una costola a causa del pestaggio subito da un Pusher gambiano di 29 anni. Il Pusher africano rompe la costola a un poliziotto Gli agenti in servizio alla Stazione centrale, intorno alle 23, avevano avvicinato l’uomo per un controllo. Lo straniero, però, vedendoli si è dato alla fuga dopo aver gettato un contenitore, nel quale poi è risultata esserci della droga. Quando gli agenti lo hanno raggiunto e prima che riuscissero a bloccarlo, il Pusher africano ha iniziato a colpirli violentemente, tanto che uno dei ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Pusher africano rompe una costola a un poliziotto: Milano in balia degli immigrati violenti - PignatelliMimmo : Secondo me chi l'ha scarcerato è suo cliente: -

Ultime Notizie dalla rete : Pusher africano Prato: arrestato pusher nigeriano, deteneva 20 ovuli di eroina Firenze Post Arrestato spacciatore di eroina, cliente multato

La polizia locale ha arrestato uno spacciatore nigeriano al termine di un'operazione martedì pomeriggio. Intorno alle 16, nella zona compresa tra via Piave, via Dante e via Cappuccina, una pattuglia h ...

Pusher torna in cella per la terza volta

Il recente giro di vite dei carabinieri, con pressanti controlli su chi è sottoposto a misure cautelari, ha fatto emergere due violazioni, con relativa carcerazione. Spicca la posizione del nigeriano ...

La polizia locale ha arrestato uno spacciatore nigeriano al termine di un'operazione martedì pomeriggio. Intorno alle 16, nella zona compresa tra via Piave, via Dante e via Cappuccina, una pattuglia h ...Il recente giro di vite dei carabinieri, con pressanti controlli su chi è sottoposto a misure cautelari, ha fatto emergere due violazioni, con relativa carcerazione. Spicca la posizione del nigeriano ...