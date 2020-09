PS5: pubblicato un nuovo trailer (Di martedì 1 settembre 2020) Le features di PS5 si mostrano nel trailer appena diffuso online. Ecco mostrato in video ciò che possiamo aspettarci dalla nuova console Sony Da poche ore è disponibile un nuovo trailer per PS5 di Sony e no, non fornisce ancora una data di uscita per la console. Ovviamente, nessun prezzo neanche (giusto per dovere di cronaca). Piuttosto, il breve filmato in questione esalta le varie funzionalità che la console può fornire, dall’audio spaziale 3D al feedback tattile del DualSense e ai trigger adattivi. Potete dare un’occhiata al trailer cliccando sul player che vi proponiamo in basso in questo articolo. Nel nuovo trailer la lineup di PS5 si mostra Nel trailer vengono mostrati in rapida successione alcune delle prossime ... Leggi su tuttotek

