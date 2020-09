Palacio: «Bologna, obiettivi chiari. Vogliamo migliorare ancora» (Di martedì 1 settembre 2020) Rodrigo Palacio parla del Bologna e degli obiettivi del club rossoblù: le parole dell’attaccante, pronto a cominciare un’altra stagione A 38 anni, Rodrigo Palacio vuole ancora far bene. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Bologna, l’attaccante ha parlato dei suoi obiettivi in vista della stagione. RITIRO – «Ritiri fatti in carriera? Il numero non me lo ricordo, anche perché in Argentina ne facevamo due. Io ho ancora tanta voglia come se fosse il primo giorno. Calendario sfalsato? È tutto più o meno uguale, in ogni ritiro si lavora e si corre tanto». CAMPIONATO – «Me lo aspetto difficile come sempre, noi Vogliamo fare bene e abbiamo ... Leggi su calcionews24

