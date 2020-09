Morto bimbo di 2 anni: fatale un attimo di distrazione (Di martedì 1 settembre 2020) Tragedia a Bolzano, dove un bimbo di due anni è Morto oggi, domenica 30 agosto, precipitando da una finestra al quarto piano di un edificio in viale Europa 82. Dopo la caduta, avvenuta per circostante che sono ancora in via di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il piccolo è stato trasferito in condizioni critiche all'ospedale San Maurizio, dove si è spento poco dopo. I soccorritori, giunti immediatamente sul posto, sono riusciti a stabilizzare il bambino, mentre i pompieri e le forze dell'ordine hanno isolato e messo in sicurezza l'area, ma le ferite riportate erano troppo gravi e non è stato possibile fare nulla per salvarlo. (Continua...) Sul posto anche le forze dell'ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica di quanto successo. In particolare, i ... Leggi su howtodofor

