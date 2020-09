Lodi, investe tre ragazze e fugge: è caccia al pirata della strada (Di martedì 1 settembre 2020) Lodi, 1 settembre 2020 - investe tre ragazze e fugge, caccia al pirata. L'incidente si è verificato a Lodi nella serata del 31 agosto. Tre ragazze di 16, 17 e 18 anni camminavano in via Vigna Alta, ... Leggi su ilgiorno

Lodi, 1 settembre 2020 - Investe tre ragazze e fugge, caccia al pirata. L’incidente si è verificato a Lodi nella serata del 31 agosto. Tre ragazze di 16, 17 e 18 anni camminavano in via Vigna Alta, pa ...Travolge tre giovani amiche, danneggia un’auto e scappa nella notte di Lodi. Ma potrebbe avere le ore contate. Paura nella serata di ieri in via Vigna Alta quando un automobilista, ancora senza un’ide ...