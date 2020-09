Inter, Vidal sempre più vicino: il cileno tratta la risoluzione con il Barça (Di martedì 1 settembre 2020) Arturo Vidal questa volta si avvicina a grandi passi all’Inter: accordo per un biennale. Il cileno tratta l’addio anticipato con i blaugrana Dopo una telenovela di stagioni e stagioni, questa potrebbe essere la volta per vedere Arturo Vidal vestirsi di nerazzurro nella prossima annata. L’Inter ha raggiunto l’accordo con il calciatore ed il cileno si è attivato – attraverso i suoi agenti – per una risoluzione anticipata con il Barcellona. Antonio Conte vuole fortemente l’ex-Juventus e Bayer Leverkusen, magari già per il ritiro precampionato che partirà a breve. Ma tutto dipenderà dall’evoluzione della trattativa per l’addio anticipato di ... Leggi su zon

