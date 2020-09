F1 Passion | Sainz: “Io abbandonato dal team McLaren? Non lo voglio nemmeno pensare” (Di martedì 1 settembre 2020) Il Gran Premio del Belgio non disputato è stata l’ennesima doccia fredda stagionale per Carlos Sainz. Lo spagnolo della McLaren, sesto nel campionato piloti alla fine della scorsa stagione, attualmente si trova solo in 11esima posizione con la metà dei punti del compagno di squadra Lando Norris (23-45). Sainz però è stato vittima di diversi problemi indipendenti dalla sua volontà: non solo il ritiro di Spa, ma anche la foratura di Silverstone mentre era al quinto posto e diversi intoppi durante i pit stop che gli sono costati punti preziosi. Il fatto che a fine 2020 il pilota madrileno lascerà Woking per approdare in Ferrari ha fatto pensare a qualcuno che ora i suoi risultati possano non essere più così importanti per il team ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Passion Sainz Sainz: “Io boicottato? Preferirei non saperlo” FormulaPassion.it Sainz: “La ruota girerà”

La McLaren è uscita da Spa con sensazioni contrastanti: un Lando Norris contento per la rimonta e un Carlos Sainz amareggiato per l’ennesimo episodio sfortunato della stagione. Se l’inglese è riuscito ...

Sainz: “Io boicottato? Preferirei non saperlo”

Il Gran Premio del Belgio non disputato è stata l’ennesima doccia fredda stagionale per Carlos Sainz. Lo spagnolo della McLaren, sesto nel campionato piloti alla fine della scorsa stagione, attualment ...

La McLaren è uscita da Spa con sensazioni contrastanti: un Lando Norris contento per la rimonta e un Carlos Sainz amareggiato per l’ennesimo episodio sfortunato della stagione. Se l’inglese è riuscito ...Il Gran Premio del Belgio non disputato è stata l’ennesima doccia fredda stagionale per Carlos Sainz. Lo spagnolo della McLaren, sesto nel campionato piloti alla fine della scorsa stagione, attualment ...