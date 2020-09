Draghi: 'Servono test di massa, il vaccino eliminerà le incertezze' (Di martedì 1 settembre 2020) Parla Mario Draghi . 'Per rilanciare l'economia finché non sarà trovato un vaccino, Servono test di massa e poi il tracciamento può essere fatto in seguito a tutti questi test'. Lo ha detto l'ex ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Draghi: per rilanciare economia servono test e tracciamento #coronavirus - alcinx : RT @discoradioIT: 'Finché non sarà trovato un vaccino anti-#COVID19, per rilanciare l'economia servono test di massa e tracciamento'. Lo ha… - lana_carlotta : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Draghi: per rilanciare economia servono test e tracciamento #coronavirus - GiuseppeDessi_ : RT @mattinodinapoli: Covid, Draghi: servono test di massa, il vaccino eliminerà le incertezze - Affaritaliani : Coronavirus, Draghi: 'Servono test di massa e tracciamento' -