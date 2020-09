Crisanti: "Tra gli studenti ci sarà il 3% di positivi. E' un numero importante" (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA - Tra gli 8 milioni di studenti nelle scuole italiane " potrebbero essere positivi il 2-3% , è un numero importante. Ognuno poi genererebbe la necessità di fare tamponi a 2-300 persone ". Lo ha ... Leggi su corrieredellosport

Adnkronos : #Crisanti: 'Tra studenti 2-3% positivi ma bisogna mandà ragazzini a scuola...' - N4P31 : @a_meluzzi Tra lui e Crisanti non so chi sia peggio - Bukaniere : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Tra 8 milioni di #studenti, 2-3% potrebbero essere positivi' - morettweet : RT @Adnkronos: #Crisanti: 'Tra 8 milioni di #studenti, 2-3% potrebbero essere positivi' - Adnkronos : #Crisanti: 'Tra 8 milioni di #studenti, 2-3% potrebbero essere positivi' -

Si parte dalla bozza del microbiologo Crisanti, è ora in mano al Cts. Allo studio anche un sistema per distinguere il Covid dall’influenza stagionale ...Si parte dalla bozza del microbiologo Crisanti, è ora in mano al Cts. Allo studio anche un sistema per distinguere il Covid dall’influenza stagionale ...