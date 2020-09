Cassetto fiscale: cos’è, a cosa serve, come si accede, informazioni, cosa consultare (Di martedì 1 settembre 2020) Vuoi controllare la tua posizione fiscale ma non sai come fare? Vuoi sapere se hai dei rimborsi relativi alle imposte dirette e all’IVA, piuttosto che dei debiti Irpef? La soluzione ai problemi si chiama Cassetto fiscale. Cos’è il “Cassetto fiscale” e quali servizi contiene? come si accede e come si utilizza? È possibile delegare all’utilizzo un soggetto terzo? Iniziamo innanzitutto a dire che il “Cassetto fiscale” è un archivio online tramite il quale ogni contribuente può consultare qualsiasi informazione riguardante la propria posizione fiscale. Esso è realizzato dall’Agenzia delle ... Leggi su leggioggi

MarcoRonchi126 : @bravimabasta ahahhahahah 70€, povero illuso. Trovi la fattura nel cassetto fiscale. Baci. -

Ultime Notizie dalla rete : Cassetto fiscale Cassetto fiscale: cos’è, a cosa serve, come si accede, informazioni, cosa consultare LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Cassetto fiscale: cos’è, a cosa serve, come si accede, informazioni, cosa consultare

Vuoi controllare la tua posizione fiscale ma non sai come fare? Vuoi sapere se hai dei rimborsi relativi alle imposte dirette e all’IVA, piuttosto che dei debiti Irpef? La soluzione ai problemi si ...

Intesa Sanpaolo: ecco le offerte Superbonus, Ecobonus e altri bonus edilizi

Privati, condomini e imprese potranno così beneficiare dei vantaggi previsti dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110% e gli altri bonus per la riqualificazione energetica di un immobile o della mes ...

Vuoi controllare la tua posizione fiscale ma non sai come fare? Vuoi sapere se hai dei rimborsi relativi alle imposte dirette e all’IVA, piuttosto che dei debiti Irpef? La soluzione ai problemi si ...Privati, condomini e imprese potranno così beneficiare dei vantaggi previsti dal Decreto Rilancio per il Superbonus 110% e gli altri bonus per la riqualificazione energetica di un immobile o della mes ...