Calciomercato Milan, Maldini tenta il colpaccio: l’affare è possibile (Di martedì 1 settembre 2020) Calciomercato Milan, i rossoneri puntano al grande colpo in attacco. Contatti già avviati, Maldini tenta l’assalto per regalare il gioiello a Stefano Pioli La squadra più in forma in queste prime battute di Calciomercato è sicuramente il Milan. I rossoneri, dopo aver rinnovato il contratto a Zlatan Ibrahimovic per un’altra stagione, hanno piazzato il colpo … L'articolo Calciomercato Milan, Maldini tenta il colpaccio: l’affare è possibile proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

