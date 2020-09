Batterio killer e Verona, era annidato in un rubinetto: è il Citrobacter, uno dei più pericolosi (Di martedì 1 settembre 2020) Era probabilmente annidato in un rubinetto dell’acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale dell’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento a Verona il Citrobacter, Batterio che ha causato la morte di quattro bambini tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019, e che ha indotto i responsabili sanitari alla chiusura del nosocomio. E’ la conclusione a cui giunge la relazione di una delle due commissioni nominate dalla Regione Veneto, e di cui un’anticipazione e’ stata pubblicata oggi dal Corriere del Veneto. Si tratta della cosiddetta “commissione esterna“, coordinata da Vincenzo Baldo, ordinario di Igiene e Sanità pubblica all’Università di Padova. Un’altra relazione, che sarà consegnata alla ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - Corriere : Verona, nel rubinetto dell’ospedale il batterio killer che ha ucciso quattro neonati e ne ha infettati 96 - RaiNews : Il batterio killer che si sarebbe annidato in un rubinetto dell’acqua usato dal personale della Terapia intensiva n… - Giacinto_Bruno : RT @Agenzia_Ansa: #Batterio killer dei neonati a #Verona, annidato in un rubinetto. #Zaia, relazione della commissione alla Procura per la… - Agenzia_Ansa : #Batterio killer dei neonati a #Verona, annidato in un rubinetto. #Zaia, relazione della commissione alla Procura p… -