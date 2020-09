Ausilio: “Non potevamo permetterci Tonali. Stiamo trattando Kolarov. Messi impossibile” (Di martedì 1 settembre 2020) Piero Ausilio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dove ha parlato del mercato nerazzurro. Le parole del ds interista..."NON AVEVAMO Tonali IN MANO"caption id="attachment 295691" align="alignnone" width="1024" Ausilio, Getty Images/captionSu Tonali: "Non avevamo il giocatore in mano visto che la trattativa non era mai cominciata. Abbiamo delle risorse limitate e non possiamo permetterci certi investimenti".Su Conte: "Abbiamo trovato un'idea comune per andare avanti, siamo contenti. Il lavoro fatto con il mister è totalmente condiviso"Su Messi: "Tutti i club del mondo lo vorrebbero, ma non è una situazione che riguarda noi. Dobbiamo pensare ad alcune cessioni. Per noi è impossibile ad ora fare operazioni del genere".Su Vidal e Kolarov: ... Leggi su itasportpress

