Ausilio: “Mercato difficile e strano. Io via dall’Inter? Legame forte con questo club. Messi? C’è una realtà” (Di martedì 1 settembre 2020) Piero Ausilio a Sky Sport Giorno di apertura ufficiale per la sessione estiva del calciomercato presso il Grand Hotel a Rimini. Tra i dirigenti presenti all’apertura ci sono anche quelli dell’Inter con Piero Ausilio che ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. “Più che un patto a Villa Bellini è venuta fuori un’idea comune di lavoro. Era giusto confrontarsi su delle tematiche ed è stato un confronto proficuo. È venuta l’idea dell’allenatore fuori ed è condivisa di tutti. Serve una linea comune, la proprietà ce l’ha data e la stiamo portando avanti. Tutto quello che faremo è condiviso con il nostro allenatore. Qual è questa idea? Non so da quali parti possono provenire le idee su Messi, se ... Leggi su intermagazine

LuigiGaudino : @RobRuggio @la_stordita @marifcinter Di marzio che usa mercato oculato una settimana fa.... oggi ausilio lo ripete ?? - emgy3 : Ausilio ha fatto un appello in diretta per sostenere il mercato nerazzurro con un sms al 451908. (@SkySport) - RetwInter : RT @Ale_Rimi: Piero #Ausilio (in ??): Messi: 'Non c'è nulla' Kolarov: 'Trattativa in corso' Tonali: 'Investimento insostenibile' Nainggolan… - pietrogennaro12 : RT @Ale_Rimi: Piero #Ausilio (in ??): Messi: 'Non c'è nulla' Kolarov: 'Trattativa in corso' Tonali: 'Investimento insostenibile' Nainggolan… - Bazara4jz : RT @marifcinter: Ausilio: 'Io sul mercato? Non è mai partito nulla, ho rinnovato il contratto con l'Inter pochi mesi fa. Ho un legame forte… -

