Argentina, Covid-19 manda il tango in crisi. Artisti invocano aiuti (Di martedì 1 settembre 2020) ROMA – “Il tango e’ in emergenza”. E’ questo il grido lanciato da numerose associazioni e musicisti indipendenti, che chiedono al governo argentino e all’amministrazione della capitale Buenos Aires maggior sostegno pubblico per una delle piu’ conosciute manifestazioni della cultura del Paese nel mondo, duramente colpita da cinque mesi di chiusure imposte dal governo per arginare la diffusione del Covid-19. Leggi su dire

"Il tango è in emergenza". E' questo il grido lanciato da numerose associazioni e musicisti indipendenti, che chiedono al governo argentino e all'amministrazione della capitale Buenos Aires maggior so ...