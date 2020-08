Turris, colpo da big per l’attacco: firma Luca Giannone (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – colpo da big in attacco per la Turris, l’ex Crotone Luca Giannone è un nuovo corallino. Classe 1989, origini napoletane, attaccante con caratteristiche che gli consentono di ricoprire diverse posizioni del fronte offensivo, Giannone può essere considerato un “big” della categoria: esperienze importanti, condite da gol ed assist, con le maglie di Reggiana, Casertana, Pisa, fino all’ultimo biennio a Catanzaro, vantando anche presenze in serie B con Bologna e Crotone. Liberatosi dal Catanzaro, il calciatore si lega alla Turris con contratto biennale. Il colpo di mercato, messo a segno dal direttore generale dell’area tecnica Rosario Primicile grazie ai proficui e ... Leggi su anteprima24

